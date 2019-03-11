Erzurum merkezli silah ve göçmen kaçakçılığı operasyonu

Erzurum ve Kars'ta düzenlenen silah ve göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, örgütlü olarak göçmen ile silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarıyla mücadele kapsamında Erzurum ve Kars'ta belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda 38 yabancı uyruklu kişi yakalandı, suçta kullanılan 6 araç ile 13 ruhsatsız tabanca ve bir av tüfeği ile silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Ekipler, 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılardan 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

