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Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 10:23 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Erzurum merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik Erzurum ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar M.O, S.Ö, A.G, T.T, S.T. ve E.K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.O, S.Ö, A.G. ve T.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Antalya Erzurum operasyon tutuklama uyuşturucu

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