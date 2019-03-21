Erzurum Otogar'ında tarihi eser dolu çantayla yakalandı 

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM’da polisin şüphelenerek durdurduğu kişinin çantasında yaptığı aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı güven timleri Erzurum Otogarı’nda hareketlerinden şüphelendiği Cemal C.'yi durdurdu. Şüphelinin çantasında arama yapan ekipler, tarihi eser olduğu belirlenen 6 heykel, 27 sikke, 2 yüzük, 6 takı ve 19 değerli taş ele geçirdi. Tarihi eserlere el koyan polis, Cemal C.'yi gözaltına alarak hakkında tarihi eser kaçakçılığından işlem başlattı.

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