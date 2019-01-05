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Erzurum Ovası'nda atlı snowboard keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 09:34 | Son Güncelleme

Erzurum'daki Dadaşkent Atlıspor Kulübü tarafından doğasever ve snowboard tutkunları için atlarla düzenlenen 'safari' ve 'snowbord' büyük ilgi görüyor.

Turgay İPEK - Zafer KUMRU ERZURUM,(DHA) Erzurum'daki Dadaşkent Atlıspor Kulübü tarafından doğasever ve snowboard tutkunları için atlarla düzenlenen 'safari' ve 'snowbord' büyük ilgi görüyor. Karla kaplı Palandöken dağları ve Erzurum Ovası'nda atlarla gezen veya atlara bağladıkları iplerle snowboard yapanlar unutulmaz dakikalar geçiriyor. Doğasever ve snowboard tutkunlarının unutulmaz bir hafta sonu geçirmesi için kolları sıvadıklarını belirten Dadaşkent Atlıspor Kulübü Başkanı Aziz Süleyman Az, adrenalin sevenleri kulübe beklediklerini söyledi. Kulüplerinde atlı cirit, atlı okçuluk ve atlı kızak branşlarının bulunduğunu ifade eden Başkan Az, Yeni bir kulüp kurduk. Bu kulübün kış sporları merkezi olan Erzurum'a renk katması için alternatif spor dalları geliştirmek istiyoruz. Bu nedenle atlı safari ve atlı snowboard günleri düzenlemeye başladık. Bu etkinliklere katılmak isteyenler kulübümüzün adını taşıyan sosyal paylaşım sitelerinden bizimle irtibata geçebilirler. Şimdiden büyük bir talep var. Heyecanlı dakikalar geçirmek isteyen herkesi kulübe bekliyoruz diye konuştu. Arkadaşları Hamza Tekatlı ve Eray Eraydın ile birilikte yaklaşık 30 dakika atlı snowboard yapan Yunus Emre Karaca, unutulmaz bir gün yaşadıklarını söyledi. Karlarla kaplı ovada dört nala koşan atın arkasında snowboard yapmanın büyük bir zevk ve heyecan verdiğini belirten Karaca, Palandöken'de yaptığımız snowboard ile buradaki snowbard çok farklı. Muhteşem bir duygu. Dört nala koşan bir atın arkasında gitmek insana adrenalin dolu dakikalar yaşatıyor. Kendinizi denizde banana yapanlara benzetiyorsunuz. Bu zevki herkesin yaşamasını istiyoruz dedi.

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