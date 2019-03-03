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Erzurum polisinden eş zamanlı operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 12:57 | Son Güncelleme

Erzurum’da kasten adam öldürme, yağma, hırsızlık gibi çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Erzurum polisinden eş zamanlı operasyon

Erzurum’da kasten adam öldürme, yağma, hırsızlık gibi çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 36 adrese yapılan eşzamanlı operasyonda 17 kişi yakalandı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların yakalanması için adli mercilerden alınan arama kararı ile şafak baskını yapıldı. Sabah saat 06.00 sıralarında Erzurum il genelinde 36 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde; Erzurum merkez 15 şahıs, Horasan ilçesi 1 şahıs, Tortum ilçesi 1 şahıs olmak üzere toplamda 17 şahıs yakalandı.
6 şahıs ifadelerinin ardından serbest kalırken, 11 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu şahıslardan 2’sinin kasten adam öldürme suçundan, 2’sinin yağma suçundan, 4’ünün hırsızlık suçundan, 4’ünün yaralama suçundan, 5’inin de dolandırıcılık suçundan arandığı belirtildi.
Kasten adam öldürme suçundan yakalanan A.K.’nin 22 yıl, B.C.’nin de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

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