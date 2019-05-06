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Erzurum protokolünden 'Şiir Gecesi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 10:21 | Son Güncelleme

ERZURUM'da protokol üyeleri, düzenlenen 'Şiir Gecesi'nde buluştu.

Erzurum protokolünden 'Şiir Gecesi'

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da protokol üyeleri, düzenlenen 'Şiir Gecesi'nde buluştu. Vali Okay Memiş'in, Mevlana'nın şiirini okuduğu gecede, duygusal anlar yaşandı. Hakkari ve Tel Rıfat'ta şehit olan 4 askerin de anıldığı gecede konuşan Vali Memiş, terörle mücadelenin sonuna kadar sürdürüleceğini söyledi.
Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi'nin 15'inci kuruluş yıl dönümü, farklı etkinlikle kutlandı. 'Şiir Mevsiminden Rahmet Mevsimine' programında protokol üyeleri, şairlerle buluştu. İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki gecenin ev sahipliğini yapan Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi'nin Kadın Kolları Başkanı Ebru Kara, protokolle vatandaşı 'Şiir Gecesi'nde buluşturduklarını söyledi. Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Başkanı M. Hanifi İspirli ise Hakkari ve Tel Rıfat'ta 4 askerin şehit olmasından duydukları üzüntüyü dile getirdi.
Vali Okay Memiş de şehit haberlerinin yürekleri dağladığını belirterek, "Şartlar ne olursa olsun terörle mücadele devam edecek" dedi.
Şiir severlerin ilgi gösterdiği gecede ilk olarak şair Yusuf Ziya Kibar, eserini okudu. Daha sonra sahneye çıkan Vali Memiş, ilk kez şiir okuyacağını söyledi. Memiş, Mevlana'nın 'Öğrendim' şiirini okudu. Vali Memiş'ten sonra sahneye çıkan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat da 40 yıl sonra şiir okuyacağını belirterek, şair İsmail Bingöl'ün 'Erzurum' adlı eserini davetlilere sundu. Şair ve yazar İsmail Bingöl'ün Çanakkale ve Sarıkamış için yazdığı eserlerini seslendirmesinden sonra sahneye davet edilen Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, 7 yıldan beri adliyede ayakkabı boyacılığı yapan Ömer Tan'ın 'Kavramlar' isimli şiirini okudu. Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, ilk kez yazdığı şiiri için kürsüye çıkarken, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül de 'Ben Doğuluyum' şiirini seslendirdi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın 'Ey Vatan', Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın da Karacaoğlan'ın 'Vasiyet' şiirini okuduğu gecede; M. Hanefi İspirli, Reşat Coşkun, Ali Köseoğlu ve Necati Daştan kendi şiirlerini seslendirdi. Gecede emniyet mensupları adına sahne alan Taner Hancı, okuduğu şiirle katılanları duygulandırdı.
Gecenin sonunda Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı M. Hanefi İspirli, Vali Okay Memiş ve şiir okuyan protokol üyelerine plaket, rozet ve kitap seti hediye etti.

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Erzurum protokolünden 'Şiir Gecesi'Erzurum protokolünden 'Şiir Gecesi'Erzurum protokolünden 'Şiir Gecesi'Erzurum protokolünden 'Şiir Gecesi'

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