Erzurum protokolünden şiir gecesi

Erzurum protokolü, düzenlenen şiir gecesinde buluştu. Vali Okay Memiş'in Mevlana'nın bir şiirini okuduğu gecede, duygusal anlar anlar yaşandı. Hakkari ve Suriye'de şehit olan 4 askerin de anıldığı gecede konuşan Vali Memiş, terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi'nin 15'nci kuruluş yıldönümü farklı bir etkinlikle kutlandı. 'Şiir Mevsiminden Rahmet Mevsimine' programında Erzurum protokolü şairlerle buluştu. İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki gecenin evsahipliğini yapan Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Kadın Kolları Başkanı Ebru Kara, protokolle vatandaşları şiir gecesinde buluşturduklarını söyledi. Başkanı M.Hanifi İspirli, 4 askerin şehit olmasından duydukları üzüntüyü dile getirdi. Vali Okay Memiş, şehit haberlerinin yüreklerini dağladığını belirterek, Şartlar ne olursa olsun terörle mücadele devam edecek dedi.

Şiir severlerin ilgi gösterdiği gecede ilk olarak şair Yusuf Ziya Kibar eserini okudu. sahneye çıkan Vali Memiş, ilk kez şiir okuyacağını ifade etti. Vali Memiş, Mevlana'nın 'Öğrendim' şiirini seslendirdi. Vali Memiş'ten sonra sahneye çıkan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, 40 yıl sonra şiir okuyacağını belirterek şair İsmail Bingöl'ün 'Erzurum' adlı eserini davetlilere sundu. Şair-yazar İsmail Bingöl'ün Çanakkale ve Sarıkamış için yazdığı eserlerini seslendirmesinden sondan sahneye davet edilen Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, 7 yıldan beri adliyede ayakkabı boyacılığı yapan Ömer Tan'ın 'kavramlar' isimli şiirini okudu. Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, ilk kez yazdığı şiiri için kürsüye çıkarken, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, 'Ben Doğuluyum' şiirini seslendirdi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı'nın 'Ey Vatan', Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın da Karacoğla'nın 'Vasiyet' şiirini okuduğu gecede M.Hanefi İspirli, Reşat Coşkun, Ali Köseoğlu ve Necati Daştan kendi şiirlerini seslendirdi. Gecede emniyet mensupları adına sahne alan Taner Hancı, okuduğu şiirle katılanları duygulandırdı.

Gecenin sonunda Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspirli, Vali Okay Memiş ve şiir okuyan protokol üyelerine plaket, rozet ve kitap seti hediye etti.