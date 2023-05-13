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ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Erzurum seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak? Seçim sonuçları ve oy oranları Mynet.com'da olacak!

13.05.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum seçim sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar günü 81 ilde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için geri sayım sona eriyor. 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu ve oy oranlarına dair tüm detaylar Mynet.com'da yayınlanacak. Seçmenler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından cumhurbaşkanı adayına oy verecek. Peki, Erzurum seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde

ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Erzurum seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak? Seçim sonuçları ve oy oranları Mynet.com'da olacak!

Erzurum seçim sonuçları, 14 Mayıs seçimlerine sayılı saatler kala gündem oldu. Aşkale seçim sonuçları, Aziziye seçim sonuçları, Çat seçim sonuçları, Hınıs seçim sonuçları, Horasan seçim sonuçları, İspir seçim sonuçları, Karayazı seçim sonuçları, Karaçoban seçim sonuçları, Köprüköy seçim sonuçları, Narman seçim sonuçları, Palandöken seçim sonuçları, Olur seçim sonuçları, Oltu seçim sonuçları, Pazaryolu seçim sonuçları, Pasinler seçim sonuçları, Şenkaya seçim sonuçları, Tekman seçim sonuçları, Tortum seçim sonuçları, Uzundere seçim sonuçları, ve Yakutiye seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Erzurum seçim sonuçları genel oranlara yön verecek. 14 Mayıs 2023 Erzurum seçim sonuçları Mynet.com'da olacak.

1

ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Erzurum seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

3

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitecek.

4

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

5

14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

6

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada yer alacak. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak yayınlanacaktır.

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Erzurum erzurum seçim sonuçları

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