ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI 2023: Erzurum 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Erzurum seçim sonuçları, 14 Mayıs seçimleri nedeniyle merak edildi. Aşkale seçim sonuçları, Aziziye seçim sonuçları, Çat seçim sonuçları, Hınıs seçim sonuçları, Horasan seçim sonuçları, İspir seçim sonuçları, Karayazı seçim sonuçları, Karaçoban seçim sonuçları, Köprüköy seçim sonuçları, Narman seçim sonuçları, Palandöken seçim sonuçları, Olur seçim sonuçları, Oltu seçim sonuçları, Pazaryolu seçim sonuçları, Pasinler seçim sonuçları, Şenkaya seçim sonuçları, Tekman seçim sonuçları, Tortum seçim sonuçları, Uzundere seçim sonuçları, ve Yakutiye seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Erzurum seçim sonuçları genel oranlara yön verecek. 14 Mayıs 2023 Erzurum seçim sonuçları Mynet.com'da. İşte ayrıntılar...

ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Erzurum seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlandı.

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitti.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

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