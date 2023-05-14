HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI 2023: Erzurum 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI 2023: Erzurum 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

13.05.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum seçim sonuçları 2023 merak ediliyor. Tüm yurtta seçmenler Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Oy kullanmak isteyen vatandaşlar önceden belirlenen okul ve ilgili numaralı sandığa giderek oy kullandılar. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Erzurum seçim sonuçları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, 14 Mayıs 2023 Erzurum seçim sonuçları ekranı...

ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI 2023: Erzurum 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Erzurum seçim sonuçları, 14 Mayıs seçimleri nedeniyle merak edildi. Aşkale seçim sonuçları, Aziziye seçim sonuçları, Çat seçim sonuçları, Hınıs seçim sonuçları, Horasan seçim sonuçları, İspir seçim sonuçları, Karayazı seçim sonuçları, Karaçoban seçim sonuçları, Köprüköy seçim sonuçları, Narman seçim sonuçları, Palandöken seçim sonuçları, Olur seçim sonuçları, Oltu seçim sonuçları, Pazaryolu seçim sonuçları, Pasinler seçim sonuçları, Şenkaya seçim sonuçları, Tekman seçim sonuçları, Tortum seçim sonuçları, Uzundere seçim sonuçları, ve Yakutiye seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Erzurum seçim sonuçları genel oranlara yön verecek. 14 Mayıs 2023 Erzurum seçim sonuçları Mynet.com'da. İşte ayrıntılar...

1

ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Erzurum seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlandı.

3

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitti.

5

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
14 Mayıs seçimleriyle ilgili o sorunun yanıtı merak ediliyordu! Az önce yanıt buldu14 Mayıs seçimleriyle ilgili o sorunun yanıtı merak ediliyordu! Az önce yanıt buldu
Okul gezisinde gölete düştüler! 2 kişinin cesedine ulaşıldıOkul gezisinde gölete düştüler! 2 kişinin cesedine ulaşıldı
Anne babalar dikkat! Aralarında 10 yaşında olan bile var...Anne babalar dikkat! Aralarında 10 yaşında olan bile var...
Anahtar Kelimeler:
Erzurum erzurum seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Sandıklar kapandı! Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi

Sandıklar kapandı! Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi

Muharrem İnce'ye 'çarpı' işareti yapılması tartışma çıkardı!

Muharrem İnce'ye 'çarpı' işareti yapılması tartışma çıkardı!

Cinsiyet değiştirmişti! Son haline yorum yağdı

Cinsiyet değiştirmişti! Son haline yorum yağdı

Bakın bu sefer oy kullanmaya nasıl gitti!

Bakın bu sefer oy kullanmaya nasıl gitti!

Oy kullanımı sırasında korkutan olay! 2 müşahit yaralandı

Oy kullanımı sırasında korkutan olay! 2 müşahit yaralandı

YSK, oy pusulalarına vurulan sandık kurulu mührüne ilişkin karar aldı

YSK, oy pusulalarına vurulan sandık kurulu mührüne ilişkin karar aldı

İlginizi Çekebilir

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.