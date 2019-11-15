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Erzurum Şehir Hastanesinde sona gelindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 12:41 | Son Güncelleme

2013 yılında yapımına başlanan Erzurum Şehir Hastanesinde sona gelindi.

2013 yılında yapımına başlanan Erzurum Şehir Hastanesinde sona gelindi. Yüzde 98’i tamamlanan hastanenin bünyesine katılacak olan Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise Ocak ayının sonlarında Şehir Hastanesine taşınması bekleniyor.
2013 yılında dönemin Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın projelendirmesiyle ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla yapımına başlanan Erzurum Şehir Hastanesinin yıl sonunda tamamlanması tahmin ediliyor. 700 milyon liraya mal olan, 1250 yataklı olarak inşa edilen şehir hastanesi tam donanımıyla dikkat çekiyor. Türkiye’de ilk defa 4 bin 500 metrekare olan hilal formatındaki çatısı ise görenleri ihtişamıyla etkiliyor. Hilal şeklindeki çatı yağmur sularını da biriktirerek hastane önünde yer alan bahçenin sulama sistemine aktarıyor. Çatı 2 renk sistemi ile aydınlatılacak. Gündüzleri beyaz yanacak olan hilal şeklindeki çatı Türk Bayrağındaki hilali temsil ederken, geceleri ise kırmızı yanan ledler Kızılay’ın simgesi olan hilali temsil edecek. İlk aydınlatma denemesi 15 Temmuz tarihinde şehitlerin anısına yapılacak.
400 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede 925 hasta odası, 270 yoğun bakım odası, 310 poliklinik, 40 ameliyathane ve 3 bin 500 metrekare kapalı otopark yer alıyor. Hastane, üzerinde yer alan güneş panelleri ile de kendi elektriğini üretecek.
Hastanenin son durumu hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesini Ocak ayının sonunda şehir hastanesine taşımaya başlayacaklarını ifade ederek, “Şehir Hastanesi Kampüsümüz yüzde 98 oranında tamamlandı. Şu anda çevre peyzajını yapıyoruz. Peyzajda da asfaltımızı atıyoruz. Bundan sonraki süreçte hastane çevresinde yeşillendirilme yapılacak ama bu dönemden sonra yeşillendirme olmuyor maalesef. Hastanemizin cihazlarının neredeyse tamamını tamamlamış durumdayız. Büyük cihazlarımızı bakanlığımız aldı. Diğer cihazların ise neredeyse tamamını aldık. Ameliyathane cihazlarımızın kurulumları tamamlandı. 1-2 bloğumuzun ise bir kısmını dizayn ettik. Gelen giden çok olduğu için kirlenmeyi engellemek amacıyla o kısımları tamamlamadık. Açılış için iyi bir planlama lazım. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tadilatı dahil bizim düşüncemiz Ocak ayının sonunda taşınma işlemlerini başlatacağız. Bu taşınmayı çok sıkışık bir tarih içerisinde yapmak istemiyoruz çünkü özellikle yoğun bakım hastalarını taşımak biraz sıkıntılı. Hastalarımızı hemen taşımak değil de biraz daha tahliye eder tarzda yapmak istiyoruz. Ameliyathanedeki hastalarımızı da uygun tarzda taşımak lazım. Taşınma işlemi belki de bu binayı yapmaktan daha önemli. Biz kesin demesek de Ocak sonu gibi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesini buraya taşıyıp daha sonra açılışımızı yapmayı planlıyoruz” dedi.
Ayrıca Erzurum Şehir Hastanesinin bünyesine kentte yer alan Palandöken Devlet Hastanesi, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi ve Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi de katılacak.

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