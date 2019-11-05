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Erzurum servis minibüsü kaza yaptı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 10:26 | Son Güncelleme

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Erzurum Yakutiye Belediyesi DGM kavşağında meydana gelen trafik kazasında Yoncalık Caddesi’nden Medresen Caddesine seyreden 25 FF 522 plakalı cezaevi personelini taşıyan servis minibüsü ile Tebrizkapı semtinden Cumhuriyet caddesine seyreden 81 FB 027 plakalı sebze yüklü minibüs ile çarpıştı.

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum Yakutiye Belediyesi DGM kavşağında meydana gelen trafik kazasında Yoncalık Caddesi’nden Medresen Caddesine seyreden 25 FF 522 plakalı cezaevi personelini taşıyan servis minibüsü ile Tebrizkapı semtinden Cumhuriyet caddesine seyreden 81 FB 027 plakalı sebze yüklü minibüs ile çarpıştı. Dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada servis minibüsünde bulunan yolculardan biri ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekicilerle bölgeden alındı.

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