Erzurum sisten kayboldu

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da sabah saatlerinde yaşanan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına düşünce kara ve havayolu ulaşımında aksamalar meydana geldi.

Erzurum'da hakim olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu. Uçaklar havalimanına inemezken, Ankara ve İstanbul seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Kent merkezine oranla sisin yoğun yaşandığı Erzurum çevre yolunda ise sürücüler zor anlar yaşadı. Herhangi bir kazaya meydan vermemek için hızlarını düşüren sürücüler, "Bazı bölgelerde görüş mesafesi yok denecek kadar azdı. İlerlemekte güçlük çektik" dedi.

Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da özellikle gece ve sabahın ilk saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi beklendiğinden, ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istedi.

FOTOĞRAFLI

