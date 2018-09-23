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Erzurum Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 16:42 | Son Güncelleme

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ ile Erzurum Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ve 74 firmanın katıldığı "Erzurum Tarım ve Hayvancılık Fuarı" son gününde de ziyaretçilerin ilgisini çekti - TÜYAP Erzurum Bölge Müdürü Mert Gülnayın: - "Davet ettiğimiz çiftçiler buraya geldi ve 5 günlük fuar sürecini dolu dolu geçirdik. 74 firma ve 100'ün üzerinde standımızla ziyaretçilerimizi ağırladık"

Erzurum'da, TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ ile Erzurum Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ve 74 firmanın yer aldığı "Erzurum Tarım ve Hayvancılık Fuarı" son gününde de ilgi gördü.

Yakutiye ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde 5 gündür süren fuarda, tarımsal mekanizasyon ve ilgili teknolojiler, traktör, su ve sulama teknolojileri, gübreler, tohumlar, organik tarım ekipmanları ile hayvansal üretim teknolojileri, süt endüstrisi, hayvan sağlığı ve veterinerlik hizmetleri ve ilgili ürünler, yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçiler için sergilendi.

Ziyaretçiler, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan ve 1950'li yıllardan itibaren insan ve hayvan gücüyle kullanılan tarım aletlerinin sergilendiği fuara yoğun ilgi gösterdi.

TÜYAP Erzurum Bölge Müdürü Mert Gülnayın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın son günü olmasına rağmen insanların fuarı ziyarete geldiğini, bunun da kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Erzurum'un ilçeleri ve yakın illerden gelen çiftçileri fuarda ağırladıklarını belirten Gülnayın, "Davet ettiğimiz çiftçiler buraya geldi ve 5 günlük fuar sürecini dolu dolu geçirdik. 74 firma ve 100'ün üzerinde standımızla ziyaretçilerimizi ağırladık." dedi.

Gülnayın, fuarda çeşitli tarım aletlerinin satışlarının yapıldığını ifade ederek, ağırlıklı olarak tarım ekipmanları ve traktör satışları olduğunu kaydetti.

Özellikle İran'ın Tebriz bölgesi, Gürcistan ve Azerbaycan'dan gelen alım heyetlerinin de fuara katılımının çok yoğun olduğuna dikkati çeken Gülnayın, "Onlara da birtakım satışlar gerçekleşmiş. Bu, ekonomiye kısmen de olsa döngü oldu ve onlara şehri gezdirerek kentin ekonomisine katkı sağlamış olduk." diye konuştu.

Gülnayın, gelen insanların daha çok çiftçi olduğunu, fuarda çiftçilere yönelik birtakım faaliyetler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Muhtelif konularda çiftçileri bilgilendirmek ve gelişmeleri anlatmak amacıyla seminer ve konferansları olduğuna işaret eden Gülnayın, "TÜYAP'ın Erzurum'da ilk defa düzenlediği bu fuar gerçekten büyük oranda ilgi gördü. Sadece gezmeyle alakalı değil, ticarete yönelik ilgi de gösterildi. Sergi ve konferans alanları hınca hınç doldu ve bu da bizi mutlu etti." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Fuar Hayvancılık tarım Tüyap

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