Erzurum Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na yoğun ilgi

Erzurum'da, TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ ile Erzurum Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ve 74 firmanın yer aldığı "Erzurum Tarım ve Hayvancılık Fuarı" son gününde de ilgi gördü.

Yakutiye ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde 5 gündür süren fuarda, tarımsal mekanizasyon ve ilgili teknolojiler, traktör, su ve sulama teknolojileri, gübreler, tohumlar, organik tarım ekipmanları ile hayvansal üretim teknolojileri, süt endüstrisi, hayvan sağlığı ve veterinerlik hizmetleri ve ilgili ürünler, yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçiler için sergilendi.

Ziyaretçiler, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan ve 1950'li yıllardan itibaren insan ve hayvan gücüyle kullanılan tarım aletlerinin sergilendiği fuara yoğun ilgi gösterdi.

TÜYAP Erzurum Bölge Müdürü Mert Gülnayın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın son günü olmasına rağmen insanların fuarı ziyarete geldiğini, bunun da kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Erzurum'un ilçeleri ve yakın illerden gelen çiftçileri fuarda ağırladıklarını belirten Gülnayın, "Davet ettiğimiz çiftçiler buraya geldi ve 5 günlük fuar sürecini dolu dolu geçirdik. 74 firma ve 100'ün üzerinde standımızla ziyaretçilerimizi ağırladık." dedi.