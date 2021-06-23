Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 55,89 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİBüyükbaş etKg48,0060,0055,89HTSTereyağıKg37,0039,0038,00HTSCivil peynirKg18,0019,0018,43HTSKüçükbaş etKg40,0058,5052,37HTSHTS: Hazır Tüccar Satış



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