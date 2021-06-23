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Erzurum Ticaret Borsası

23.06.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 55,89 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 55,89 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİBüyükbaş etKg48,0060,0055,89HTSTereyağıKg37,0039,0038,00HTSCivil peynirKg18,0019,0018,43HTSKüçükbaş etKg40,0058,5052,37HTSHTS: Hazır Tüccar Satış

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