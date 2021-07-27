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Erzurum Ticaret Borsası

27.07.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 50 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKg50,0050,0050,00HTSCivil PeynirKg20,1420,1420,14HTSEt KüçükbaşKg57,0057,0057,00HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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