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Erzurum Ticaret Borsası

28.09.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,94 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,94 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg43,0084,1548,94ESKSEt küçükbaşKg39,0039,0039,00ESKSTereyağıKg37,0440,0039,36HTSTavuk etiKg13,5016,4814,16ESKSCivil peynirKg17,0021,0019,24HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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