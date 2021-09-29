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Erzurum Ticaret Borsası

29.09.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tereyağının kilogramı ortalama 33,88 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 33,88 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİTereyağıKg31,0053,0033,88HTSPatatesKg1,502,001,77HTSKuru soğanKg1,452,001,70HTSKaşar peyniriKg39,0039,5339,17HTSTavuk etiKg8,0021,0011,85HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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