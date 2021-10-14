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Erzurum Ticaret Borsası

14.10.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) buğdayın kilogramı ortalama 2,59 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİBuğdayKg2,582,602,59HTSPirinçKg10,5012,5011,25HTSBulgurKg5,156,205,72HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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