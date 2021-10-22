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Erzurum Ticaret Borsası

22.10.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patatesin kilogramı 3,90 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 3,90 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİPatatesKG3,903,903,90HTSEt BüyükbaşKG53,0053,0053,00HTSEt KüçükbüşKG46,0046,0046,00HTSKuru SoğanKG4,004,004,00HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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