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Erzurum Ticaret Borsası

15.11.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) yumurtanın kolisi 23 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİYumurtaKoli23,0023,0023,00HTSİnek SütüKG3,003,003,00HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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