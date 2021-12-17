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Erzurum Ticaret Borsası

17.12.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 62 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg62,0062,0062,00HTSTereyağıKg53,0070,0063,91HTSKaşar peyniriKg34,5645,0038,26HTSLor peynirKg9,2614,0010,43HTSYağlı peynirKg17,6531,0024,85HTSPatatesKg1,352,001,48HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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Palandoken
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Yakutiye
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