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Erzurum Ticaret Borsası

19.01.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 48,61 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİBüyükbaş etKg47,0049,0048,61HMSKırmızı mercimekKg7,657,657,65HTSG
Ayçiçek YağıKg16,5018,6517,01HTSGBulgurKg4,545,464,69HTSGHMS: Hazır Müstahsil Satışı

HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç

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