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Erzurum Ticaret Borsası

14.03.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 68,25 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg67,7286,0068,25HTSLor peyniriKg22,0022,0022,00HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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