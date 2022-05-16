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Erzurum Ticaret Borsası

16.05.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) bulgurun kilogramı 1,67 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİBulgurKg1,671,671,67HTSGPirinçKg4,508,006,86HTSGKırmızı mercimekKg7,507,507,50HTSGYeşil mercimekKg7,507,507,50HTSGSiyah zeytinKg14,0015,00​​​​​​​14,65HTSGHTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç

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