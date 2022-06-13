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Erzurum Ticaret Borsası

13.06.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 119 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİKaşar peyniriKg119,00119,00119,00HTSYağlı peynirKg87,2987,2987,29HTSKırmızı mercimekKg24,2124,2124,21HTSKuru fasulyeKg21,3521,3521,35HTSNohutKg22,1322,1322,13HTSYeşil mercimekKg24,4524,4524,45HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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