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Erzurum Ticaret Borsası

20.06.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) göğermiş peynirin kilogramı ortalama 40,29 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (lira)EN ÇOK FİYAT (lira)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİGöğermiş peynirKg37,6348,5240,29HTSLor peynirKg19,5119,5119,51HTSKuru soğanKg1,201,251,23HMSHTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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