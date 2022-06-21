YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

21.06.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 81,63 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (lira)EN ÇOK FİYAT (lira)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg66,00115,0081,63HTSEt küçükbaşKg64,0064,0064,00ESKSKaşar peyniriKg55,00112,0074,92HTSYağlı peynirKg37,0066,0056,33HTSPatatesKg3,0010,006,80HTSHTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum'daki hayvan otlatma kavgasında ölen belediye meclis üyesinin cenazesi defnedildiErzurum'daki hayvan otlatma kavgasında ölen belediye meclis üyesinin cenazesi defnedildi
Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyorMüküs Çayı'nda kaybolan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor
GÜNCELLEME 2 - Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 51 zanlı yakalandıGÜNCELLEME 2 - Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 51 zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 22 Haziran Çarşamba

İmsak
02:44
Sabah
04:40
Öğle
12:22
İkindi
16:19
Akşam
19:54
Yatsı
21:41

Erzurum Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Çarşamba

Merve Eczanesi
Palandoken
Yeni Buhara Eczanesi
Palandoken
Hayat Eczanesi
Yakutiye
Gülmüş Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Etkisini anında gösterir: Gözlerinize inanamayacaksınız

Etkisini anında gösterir: Gözlerinize inanamayacaksınız

Merdivenlerden çıkmakta zorlanıyorsanız...

Merdivenlerden çıkmakta zorlanıyorsanız...

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Çıplak eylemleriyle gündem olmuştu! “Ölümle tehdit ediliyorum”

Çıplak eylemleriyle gündem olmuştu! “Ölümle tehdit ediliyorum”

Kahvaltıda muz yemek sağlıklı mı?

Kahvaltıda muz yemek sağlıklı mı?

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.