Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 125 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg125,00125,00125,00HTSEt küçükbaşKg71,0080,0076,23HMSİnek sütüKg5,256,755,51HMSHTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış



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