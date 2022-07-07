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Erzurum Ticaret Borsası

07.07.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 86 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg86,0086,0086,00HTSGöğermiş peynirKg55,0055,0055,00HTSYağlı peynirKg66,0066,0066,00HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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