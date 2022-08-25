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Erzurum Ticaret Borsası

25.08.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 132,90 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg132,90132,90132,90HTSEt küçükbaşKg88,00115,00100,83HTSKaşar peyniriKg55,5665,0060,90HTSYağlı peynirKg33,0055,5644,04HTSTereyağıKg60,2060,2060,20HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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