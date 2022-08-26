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Erzurum Ticaret Borsası

26.08.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 98 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG98,0098,0098,00HTSKuru SoğanKG3,005,504,85HTSPatatesKG4,509,007,33HTSKuru FasulyeAdet30,0030,0030,00HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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