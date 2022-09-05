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Erzurum Ticaret Borsası

05.09.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 85,22 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİTereyağıKg70,00130,0085,22HTSEt büyükbaşKg85,0085,0085,00HMSCivil peynirKg45,0060,0049,82HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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