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Erzurum Ticaret Borsası

26.09.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 108,29 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg98,00140,00108,29HTSKuru soğanKg7,0020,008,86HTSPatatesKg8,0012,008,29HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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