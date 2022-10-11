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Erzurum Ticaret Borsası

11.10.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 82,18 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG82,1882,1882,18HTSKuru SoğanKG6,936,936,93HTSPatatesKG6,936,936,93HTSİnek SütüKG9,509,509,50HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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