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Erzurum Ticaret Borsası

13.10.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 129,10 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG108,91250,00129,10HTSEt KüçükbaşKG115,00175,00126,40HTSDomatesKG2,008,007,03HTSÇarliston biberKG5,9410,007,98HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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