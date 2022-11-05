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Erzurum Ticaret Borsası’nda ikinci Hakan Oral dönemi

05.11.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsasında yapılan seçimde mevcut Başkan Hakan Oral güven tazeledi. 13 Gurubun 8’ini kazanan Hakan Oral, ikici kez başkanlığa seçildi.

Erzurum Ticaret Borsası’nda ikinci Hakan Oral dönemi

Seçimlere kırmızı oy pusulası ile giren Hakan Oral, 13 Meslek Grubu’ndan 8‘ini kazanırken, mavi liste ile yarışan Cellat ise 5 grupta üstünlük sağlayabildi.

Oy kullanma hakkı olan yaklaşık bin 200 üyenin bulunduğu Erzurum Ticaret Borsası seçimlerine ilgi yoğun oldu. Seçimlerde yaklaşık 1000 üye oy kullandı. 13 Meslek Grubu’nda yapılan seçimlerde 8 grubu açık ara kazanan Hakan Oral Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığına ikici kez seçildi.

Seçimlerin ardından birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Hakan Oral, ‘Biz Erzurum için görev istedik. Üyelerimizin teveccühüne teşekkür ediyorum. Hep beraber Erzurum için çalışacağız” dedi. (İHA)

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