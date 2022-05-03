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  4. Erzurum'un Karayazı ilçesinde tabela önündeki fotoğrafları tepki toplamıştı! Öğretmenler hakkında soruşturma başlatıldı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde tabela önündeki fotoğrafları tepki toplamıştı! Öğretmenler hakkında soruşturma başlatıldı

03.05.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan 4 öğretmenin fotoğrafı büyük tepki topladı. Erzurum'un Karayazı ilçesinin giriş tabelası önünde el hareketi çekerek fotoğraf çektiren öğretmenler hakkında soruşturma başlatıldı. Öğretmenlerin soruşturma kapsamında verdikleri ifade de ortaya çıktı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde tabela önündeki fotoğrafları tepki toplamıştı! Öğretmenler hakkında soruşturma başlatıldı

4 öğretmen Erzurum'un Karayazı ilçesinin girişindeki Türkçe ve Kürtçe "Hoş geldiniz" yazan tabela önünde fotoğraf çektirdi. Öğretmenler fotoğrafta el hareketleriyle poz verdi. Fotoğrafın sosyal medyada tepki toplaması üzerine öğretmenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Öğretmenler ise fotoğrafın ve el hareketinin tayinleriyle ilgili olduklarını belirtti.

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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 öğretmenin, Karayazı girişindeki Kürtçe ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazılı tabela önünde uygunsuz fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaştığı belirtildi.

Açıklamada, paylaşım üzerine Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. (AA)

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada da "Karayazı İlçemizle ilgili sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşım ile ilgili adli ve idari işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

"TAYİNİMİZİ VURGULAMAK İSTEDİK"

Öğretmenler ise soruşturma kapsamında verdikleri ifadelerde yanlış anlaşıldıklarını belirtti.

Kürtçe’ye yönelik hareket sergilemediklerini savunan öğretmenler, “Tayinlerimizin çıkma dönemine yaklaştığımızı ve bir daha Karayazı’ya dönmeyeceğimizi vurgulamak istedik” dedi.

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Öğretmen
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