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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde büyük yangın! 42 kişi zehirlendi, 25 hayvan telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 01:16 | Son Güncelleme

Erzurum’un Yakutiye İlçesine bağlı Kırmızıtaş Köyü’nde elektrik tellerinin sürtünmesinden çıkan kıvılcımların yol açtığı yangında can pazarı yaşandı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında köylüler, ahırlarda kalan hayvanları kurtarmanın mücadelesini verdi. Dumandan etkilenen 42 kişi ambulanslarda tedavi edildiği yangında 5 ev , 3 ahır kullanılmaz hale geldi, 25 hayvan telef oldu ve tonlarca ot yandı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde büyük yangın! 42 kişi zehirlendi, 25 hayvan telef oldu

Yangın bugün saat 17.00 sıralarında Erzurum’a 22 kilometre uzaklıktaki 50 hane, 250 nüfusa sahip Kırmızıtaş köyünde çıktı. Köyün üst tarafındaki Saffet Erkaya’ya ait evin üzerinden geçen elektrik tellerinın sürtünmesinden çıkan kıvılcımlar, iddiaya göre damda bulunan otları tutuşturdu. Bir anda otları saran alevler ev ve ahıra sıçradı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler Kani Akgün’e ait evin bacasındaki otlara da sıçradı. Köyde büyük korku ve paniğe yol açan yangına köylüler kovalarla çeşmeden su taşıyarak müdahale etmeye çalıştı. Bir taraftan yangını söndürmeye çalışan köylüler bir taraftan da ahırda kalan hayvanları kurtarmanın mücadelesini verdi.

HAYVANLAR BOĞULARAK TELEF OLDU

Yoğun duman sebebebiyle Saffet Erkaya’ya ait ahırdaki 25’e yakın büyükbaş hayvan çıkarılamayınca içeride boğularak telef oldu. Ahırlardan kurtarılan hayvanlar ise köyün dışarısına götürüldü. Köylüler ahırlardaki tavukları da birer birer kucaklayarak kurtarmayı başardı.

DUMANDAN 42 KÖYLÜ ETKİLENDİ, 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Evlerin damlarında bulunan otlardan çıkan duman sebebiyle itfaiye ekipleri ve yangına müdahale eden köylüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, dumandan etkilenenlere ayran verirken, aşırı dumandan zehirlenen 42 kişiye köyde bekletilen 3 ambulansta oksijen verildi. Durumu ağır olan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

İş makineleri, itfaiye araçları ve köylülerin müdahale ettiği yangın yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangında 5 ev , 3 ahır kullanılmaz hale geldi, 25 büyükbaş hayvan telef olurken, tonlarca ot yandı.

Köye gelen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, yangınla ilgili bilgi aldı. Başkan Tavlaşoğlu, "Gelen mala gelsin. Önemli olan sizlere bir şey olmaması. Yaralarınız sarılır" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Yakutiye Kırmızıtaş Köyü yangın

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