Erzurum Valiliği'nin paylaşımını görenler şaşkına dönmüştü! İşin aslı bambaşka çıktı

Dünya Kadın Çiftçiler Günü dün birçok farklı şehirde kutlandı. Fakat Erzurum Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan Dünya Kadın Çiftçiler Günü paylaşımı sosyal medyada viral oldu.

PAYLAŞIMI GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Erzurum Valiliği'nin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"İl Tarım ve Orman Müdürlüğü “Dünya Kadın Çiftçiler Günü“nü kadın çiftçilerimizle bir araya gelerek kutladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger ve kurum personelinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte; Kadın Çiftçilerin Güç Birliği olan S.S. Yiğitpınar, Taşkaynak ve Övenler Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinin talepleri dinlenerek kadın çiftçilerimizin çalışmalarına her zaman destek olunacağı aktarıldı."

Fakat paylaşımda dikkati çeken husus, İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger'in fotoğraflarda yanında yer alan çiftçi kadınların giydiği örtü oldu.

Paylaşım sosyal medyada kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Fakat paylaşımda kullanılan kıyafetlerin arkasından bambaşka bir bilgi çıktı.

İŞİN ASLI BAMBAŞKA ÇIKTI

Karede kadın çiftçilerin giydiği örtünün "Ehram" adı verilen Erzurum'un geleneksel giysileri olduğu ve bitmek bilmeyen kış ayları için özel olarak tasarlandığı ifade edildi.

EHRAM NEDİR?

Kadın çiftçilerin Erzurum’un yöresel kıyafeti ‘ehram’ giymesi sonrası 'ehram'ın ne olduğu internette aratılmaya başladı.

‘İhram’ olarak da bilinen ‘ehram’ ile ilgili Erzurum İl ve Turizm Müdürlüğü’nün internet sayfasında “İnce eğrilmiş koyun yününden yapılan çok zahmetli aşamalardan geçerek düz yüzeyli mekikli dokuma ile elde edilen kadın dış giysisinin adı” olduğu belirtiliyor.

Yine söz konusu sayfada “Yazılı kaynaklarda ehramın ilk ne zaman dokunmaya ve kullanılmaya başlandığına ilişkin kesin bilgiye ulaşılamamakla birlikte bugünkü şekliyle 1850’li yıllardan beri kullanıldığı” bilgisine yer veriliyor.