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Erzurum Valiliğinden AK Partili Meclis üyesi ve yeğeninin öldürülmesine ilişkin açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 20:08 | Son Güncelleme

Erzurum Valiliği, Karayazı ilçesinde AK Parti meclis üyesi ve yeğeninin öldürülmesi ile bir açıklama yaptı.Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Karayazı ilçesinde 18 Haziran 2019 Salı günü (bugün) saat 14.30 sularında Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasında arazide terk edilmiş bir halde bulunan araç içerisinde iki şahsa ait ceset olduğu bilgisi alınmıştır.

Erzurum Valiliği, Karayazı ilçesinde AK Parti meclis üyesi ve yeğeninin öldürülmesi ile bir açıklama yaptı.
Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Karayazı ilçesinde 18 Haziran 2019 Salı günü (bugün) saat 14.30 sularında Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasında arazide terk edilmiş bir halde bulunan araç içerisinde iki şahsa ait ceset olduğu bilgisi alınmıştır. Yapılan araştırma neticesinde araç içerisinde ölü olarak bulunan şahısların eski Turnagöl Mahallesi Muhtarı ve halen AK Parti Belediye Meclis üyesi olan S.K. ve yeğeni A. K. olduğu tespit edilmiştir. Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan konu her yönüyle araştırılmakta olup, olayla ilgili yaşanacak gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir” denildi.

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