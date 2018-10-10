Erzurum Valiliği, dövizdeki dalgalanma nedeniyle piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere uygulanan fahiş fiyatlar ve stokçuluğun önlenmesine yönelik kaymakamlık ve ilgili kurumlara genelge gönderdi.

Vali Seyfettin Azizoğlu imzasıyla gönderilen genelgede, vatandaşların refah, huzur ve mutluluğunu sağlamanın, temel hak ve hürriyetlerini korumanın devletin asli görev ve sorumluluklarından olduğu belirtildi.

Ayrıca vatandaşların ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınmasının da devletin yasal sorumlulukları arasında olduğuna işaret edilen genelgede, "Vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğu ise şüphesiz kamu idarelerine aittir." ifadesi kullanıldı.

Genelgede, son dönemde yaşanan döviz dalgalanması nedeniyle haksız fiyat artışlarının ortaya çıktığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimiz sınırları içinde bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı, bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu, halkın esenliğini ve refahını tehdit edici davranışların ortaya çıktığı görülmüştür. Haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir."