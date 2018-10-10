HABER

Erzurum Valiliğinden "stokçuluk" genelgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 18:02 | Son Güncelleme

Erzurum Valiliği: - "İlimiz sınırları içinde bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı, bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu, halkın esenliğini ve refahını tehdit edici davranışların ortaya çıktığı görülmüştür"

Erzurum Valiliği, dövizdeki dalgalanma nedeniyle piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere uygulanan fahiş fiyatlar ve stokçuluğun önlenmesine yönelik kaymakamlık ve ilgili kurumlara genelge gönderdi.

Vali Seyfettin Azizoğlu imzasıyla gönderilen genelgede, vatandaşların refah, huzur ve mutluluğunu sağlamanın, temel hak ve hürriyetlerini korumanın devletin asli görev ve sorumluluklarından olduğu belirtildi.

Ayrıca vatandaşların ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınmasının da devletin yasal sorumlulukları arasında olduğuna işaret edilen genelgede, "Vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğu ise şüphesiz kamu idarelerine aittir." ifadesi kullanıldı.

Genelgede, son dönemde yaşanan döviz dalgalanması nedeniyle haksız fiyat artışlarının ortaya çıktığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimiz sınırları içinde bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı, bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu, halkın esenliğini ve refahını tehdit edici davranışların ortaya çıktığı görülmüştür. Haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir."

Bu itibarla kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtilen genelgede, şu bilgilere yer verildi:

"Kentte faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işetme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi, ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması, satılan malı üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması, ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması, tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına riayet edecektir."

Genelgede, bu dönemde başta zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verileceği, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacağı vurgulandı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Ayvacıklı depremzedeler kura çekimiyle konutlarına kavuştuAyvacıklı depremzedeler kura çekimiyle konutlarına kavuştu
8'inci sınıf öğrencileri hızar motoruyla çalışan araç yaptı8'inci sınıf öğrencileri hızar motoruyla çalışan araç yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Valiliği genelde stokçuluk

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Ünlü profesör Celal Şengör'den inanılmaz itiraf: Dışkımı yedim

Ünlü profesör Celal Şengör'den inanılmaz itiraf: Dışkımı yedim

CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!

CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da şaşkına çeviren göründü! Her yeri beyaza bürüdü

Antalya'da şaşkına çeviren göründü! Her yeri beyaza bürüdü

Yurdum insanı yine şaşkına çevirdi! Böyle güvenlik önlemi görülmedi

Yurdum insanı yine şaşkına çevirdi! Böyle güvenlik önlemi görülmedi

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

CHP'li Muharrem Erkek canlı yayında Erdoğan'ın İsmet İnönü'nün ailesine teklifini açıkladı!

CHP'li Muharrem Erkek canlı yayında Erdoğan'ın İsmet İnönü'nün ailesine teklifini açıkladı!

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na yurt dışına çıkış yasağı

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na yurt dışına çıkış yasağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.