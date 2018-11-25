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Erzurum Valisi 5 gol attı ama takımı yenildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 10:22 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından ekim ayında yayımlanan kararname ile Gümüşhane'den Erzurum'a atanan Vali Okay Memiş'in, futbol tutkunu olduğunu ortaya çıktı.

Erzurum Valisi 5 gol attı ama takımı yenildi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından ekim ayında yayımlanan kararname ile Gümüşhane'den Erzurum'a atanan Vali Okay Memiş'in, futbol tutkunu olduğunu ortaya çıktı. Vali Memiş, BB Erzurumspor'un teknik heyeti ve protokolün birlikte yaptığı halı saha maçında birbirinden güzel 5 gol attı ama takımı yenilmekten kurtulamadı.
​Erzurum'da göreve gelir gelmez, şehrin en büyük sorunlarından biri olan hava kirliliğini minimuma indirmek için çalışma başlatan, yaklaşan kışla birlikte şehrin bacasız fabrikası olan Palandöken kış sporları merkezine hareketlilik getirmeye çalışan Vali Oktay Memiş, haftada bir gün de süper ligin yeni ekibi BB Erzurumspor'un teknik heyeti ve protokol ile birlikte halı saha maçı yapıyor. Futbol maçından sonra dinlenme yerinde oturan protokol, şehrin sorunlarını da ele alıyor.
Kıran kırana geçen son maçta teknik direktör Mehmet Özdilek ve Vali Memiş 5'er, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan da 1 gol attı. Ancak Vali Oktay Memiş'in takımı, 11- 10 mağlup olmaktan kurtulamadı.
70'e herkesi spora davet eden Vali Memiş, "Erzurum, futboluyla, dağı ve salonları ile adeta bir spor kenti. Herkesi spora davet ediyoruz. Futbol, basketbol, voleybol, buz hokeyi salonları, Palandöken ve yüksek irtifa kamp merkezi gibi yerler halkın emrinde. Kahvehaneleri değil, spor salonlarını tıka basa dolduracağız" dedi.
Günün yorgunluğunu halı sahada maç yaparak atmaya çalıştıklarını belirten Vali Memiş, "Erzurum'a geldiğim ilk günden itibaren yoğun şekilde çalışıyoruz. Günün yorgunluğunu da halı saha maçında atmaya çalışıyoruz. Sağlıklı ve zinde kalmak için kadınından erkeğine herkes spor yapmalı. Spor hayatımızın bir parçası olmalı. Ben ve ailem sporu bir yaşam biçimi haline getirdik. İstiyorum ki; Erzurum halkı da sporu yaşam biçimi haline getirsin. Erzurum bir spor kenti. Burada her türlü spor tesisi var. Gerek futbol sahalarımız, gerek spor salonlarımız, gerekse buz salonlarımız halkımızın hizmetinde. Kapılarımız sonuna kadar açık. Sporun yaşı yok, vatandaşımız biraz fedakarlık yapacak, spora vakit ayıracak" dedi.

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Erzurum Valisi 5 gol attı ama takımı yenildiErzurum Valisi 5 gol attı ama takımı yenildiErzurum Valisi 5 gol attı ama takımı yenildiErzurum Valisi 5 gol attı ama takımı yenildi

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