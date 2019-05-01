Erzurum Valisi Memiş: Doğal güzelliklerimizi kullanmamak israf

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Valisi Okay Memiş, İl Kültür Doğa Koruma Kurulu'nun bölgedeki doğal güzelliklerle ilgili yapılacak projelerin masaya yatırıldığı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Elimizdeki nimetleri kullanamamak bir israf. Biz bunun önüne geçmek istiyoruz, bu işi başaracağız" dedi.

Erzurum Kültür Doğa Koruma Kurulu, Vali Okay Memiş'in talebi üzerine Türkiye'nin sakin şehirlerinden biri olan Uzundere ilçesinde toplandı. Başta Tortum Şelalesi olmak üzere bölgedeki doğal güzelliklerle ilgili yapılacak projelerin masaya yatırıldığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Okay Memiş, çok faydalı bir toplantı yaptıklarını söyledi. Tortum Şelalesi'nin standartlarının yükseltilmesi gerektiğini belirten Vali Memiş, "Erzurum Valisi olarak mahcup oluyorum. Burada fark ettik ki; devletin neredeyse bir çivisi yok. Devlet olarak buralara bir şey yapmamız lazım. Özel sektör işletmelerinin önünü açmamız gerekiyor" diye konuştu.

Milli Parklar Müdürlüğü'nün bölgeyle ilgili 10 milyon liralık bir projesi olduğunu belirten Vali Memiş, özel işletmelerin de proje hazırladıklarını kaydetti. Uzundere Belediyesi'nin projesinin Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından destekleneceği bilgisini veren Vali Memiş, hazırlanan çalışmaları kurulun onayına sunduklarını vurguladı. Vali Memiş, şunları söyledi: