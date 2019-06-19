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Erzurum Valisi Memiş İHA’ya açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 14:26 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Okay Memiş, Karayazı ilçesinde AK Parti meclis üyesi ve yeğeninin öldürülme sebebinin tüm yönleriyle araştırıldığını söyledi.Karayazı ilçesinde dün öğle saatlerinde Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasında arazide terk edilmiş halde bulunan araç içerisinde, AK Parti Meclis üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Tanju Küçük’ün cesetleri bulunmuştu.

Erzurum Valisi Memiş İHA’ya açıkladı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Karayazı ilçesinde AK Parti meclis üyesi ve yeğeninin öldürülme sebebinin tüm yönleriyle araştırıldığını söyledi.
Karayazı ilçesinde dün öğle saatlerinde Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasında arazide terk edilmiş halde bulunan araç içerisinde, AK Parti Meclis üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Tanju Küçük’ün cesetleri bulunmuştu. Vali Okay Memiş, İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez’e yaptığı açıklamada cinayet ve soruşturmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan cinayetin, her yönüyle araştırma ve incelemelerde bulunduklarını söyleyen Memiş, terör saldırısı üzerinde öncelikle yoğunlaştıklarını belirtti.
Vali Memiş, “Hayatını kaybeden iki vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. İlçe kaymakamımız savcı ile beraber olay yerine intikal ettiler. Şahıslar köylerinden hayvanların otlatıldığı bölgeye her hafta çobanlara yemek götürüyorlar. Vatandaşlar arazide terk edilmiş pikap gördüklerini ve pikaptan kan damladığını köyün muhtarına söylüyorlar, muhtarın jandarmaya haber vermesiyle iki vatandaşımızın maalesef vefat ettiğini tespit ediyorlar. Olayın ayrıntılarını çok yönlü araştırıyoruz. Terör maksadıyla mı yoksa başka bir maksatla mı yapıldı şu an için detaylı bilgi paylaşamıyoruz. Vatandaşlarımızın Adli Tıpta otopsileri gerçekleşti ve cenaze defin işlemleri yapılıyor. Muhtemel senaryoları değerlendiriyoruz ama öncelik terör boyutu” diye konuştu.
Geçtiğimiz günlerde Karayazı’nın başka bir güzergahında terör operasyonu gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Okay Memiş, “Bizzat bende vaziyet ettim. Sabaha kadar uyumadık. Emniyet, Jandarma MİT mensuplarıyla birlikte. Özel Harekat birimleri bölgeye indirildi. Gece yarısı özel harekat timleriyle saat 3 sularında operasyon yapıldı. Gece gündüz 24 saat ayaktayız. Jandarmamız, polisimiz, istihbarat ekiplerimiz ve biz kesinlikle rehavet içerisinde değiliz. Erzurum’un terörle anılmasını istemiyoruz. Vatandaşlarımızın bizlere yardımcı olmasını istiyoruz. Bilgi akışı bizim için çok önemli, memlekette huzuru sağlamak istiyoruz. Kökü dışarıda olan taşeron terör örgütleriyle mücadele edeceğiz. AK Parti’li Meclis üyesi ve yeğeninin öldürülmesi üzerine bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. Siyasi boyutu, terör boyutu, kan davası boyutu tüm ihtimaller üzerinde yoğunlaşıyoruz” dedi.

Erzurum Valisi Memiş İHA’ya açıkladı

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