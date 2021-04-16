Erzurum Valisi Memiş, "Peşin peşin söylüyorum" diyerek uyardı

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarından biri olan Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nin işletim ve yönetimi ile ilgili MNG Holding’e bağlı MNG Fuar ve Kongre Hizmetleri A.Ş. arasında işbirliği protokolü imzalandı. Gerçekleştirilen törene katılan Erzurum Valisi Okay Memiş pandemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bundan sonra polis ekipleri ile jandarma ekiplerinin daha çok aktif olacağını vurgulayan Memiş, “Özellikle akşam saat yediden sonra sokağa çıkma yasağında hiçbir şekilde esneklik göstermeyeceğiz. Buradan bütün vatandaşları ikaz ediyorum tüm polis ve jandarma ekiplerini sokaklarda göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

"BU VİRÜS RUS RULETİNE BENZİYOR"

Korona virüsüne yakalandıktan sonra iki hafta boyunca hastanede yatmak zorunda kaldığını söyleyen Erzurum Valisi Okay Memiş, “Ben korana virüsüne yakalandım. İkinci korona virüs aşımı olacaktım üzerimde bir halsizlik vardı. Daha sonra test yaptırdım ve pozitif olduğumu öğrendim. İki hafta boyunca şehir hastanesinde yatmak zorunda kaldım. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hastanelere yapılan yatırımların ne kadar doğru olduğunu bu salgın döneminde daha çok gördük. Ben valiyim diye bana özel bir tedavide uygulanmadı çünkü hastalığın ilacı yok. Normal tedaviler uygulandı ve vücudumun karşılık vermesiyle pozitiften negatife döndüm Bazı insanlarda etki etmiyor ama bende etki etti bu virüs Rus ruletine benziyor” diye konuştu.