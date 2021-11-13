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Erzurum Valisi Okay Memiş'ten kemer takmayan sürücüye: Şimdilik seni affediyorum

13.11.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında düzenlenen trafik uygulamasında emniyet kemeri takmayan sürücüyü, "Şimdilik affediyorum" diyerek uyardı. Sürücü de Vali Memiş'e teşekkür ederek, "Hakkınızı helal edin, Allah eksikliğinizi vermesin." diye konuştu.

Erzurum Valisi Okay Memiş'ten kemer takmayan sürücüye: Şimdilik seni affediyorum

İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkatin çekilmesi amacıyla başlatılan kampanya çerçevesinde, Erzurum'da çok sayıda noktada emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Cumhuriyet Caddesi'nde polis ve jandarmanın yaptığı uygulamaya katılan Vali Memiş, sürücüleri denetledi.

Emniyet kemeri takanlara teşekkür eden Memiş, uygulamada emniyet kemeri takılı olmayan bir sürücüye de "Şimdilik seni affediyorum, ikaz ediyorum." dedi. Sürücü de Vali Memiş'e teşekkür ederek, "Hakkınızı helal edin, Allah eksikliğinizi vermesin." diye konuştu.

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Denetimde sürücülere, üzerinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" yazılı maske ve kolonya dağıtıldı.

Vali Memiş, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın Türkiye genelinde yapıldığını hatırlattı.

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''HERKESİN ÖRNEK OLMASI GEREKİYOR''

Güvenli trafiğin bir harekete baktığını aktaran Memiş, "Vatandaşlarımıza cezai işlem uygulamak istemiyoruz ama bu kuralları başka türlü de tam manasıyla yerine getiremediğimizi fark ediyoruz. Herkesin örnek olması gerekiyor. Bu aynı zamanda medeniyetin de bir ölçütü. Can, mal ve emniyet açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

Denetimlere, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek katıldı.

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(AA)

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