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Erzurum Valisi'nden bisikletle kent turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 12:10 | Son Güncelleme

ERZURUM Valisi Okay Memiş, kent merkezini bisikletle gezdi.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Valisi Okay Memiş, kent merkezini bisikletle gezdi. Trafikte araçların arasında ve yaya kaldırımında bisiklet süren Vali Memiş, kente bisiklet parkuru yapılacağını söyledi.

Erzurum'da havaların ısınmasını fırsat bilen Vali Okay Memiş, bisikletiyle tura çıktı. Kentin değişik cadde ve sokaklarında bisiklet süren Vali Memiş, bazen de yaya kaldırımında gezisine devam etti. Trafikte ilerlerken arkasından gelen araçları dikkatle izleyen vali Memiş, uzun süre bisikletiyle kenti pedalladı. Bisikletle vakit geçirmenin fiziksel ve zihinsel açıdan faydalı olduğunu belirten Vali Memiş, kent merkezine parkur yapılması için çalışma yapılacağını bildirdi. Vali Memiş, "Dünyada havaalanına indikten 10 dakika sonra kayak yapabileceğiniz başka bir yer yok. Biz istiyoruz ki böylesi önemli bir merkezi sadece kayak sezonununda değil yaz mevsiminde de ziyaretçilerin uğrak yeri haline getirelim. Bu amaçla şehrimize bir bisiklet parkuru yapacağız. Bu sayede hem turizme katkı sağlayacağız hem de bisiklet kullanıcıları için önemli bir mekan kazandırmış olacağız" dedi.

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