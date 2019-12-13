Erzurum ve Ağrı kar yağışı nedeniyle beyaza büründü

Erzurum ve Ağrı'da akşam başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezleri beyaza büründü.

Aralıklarla etkili olan yağış sonrası araçlar karla kaplandı, yağışa hazırlıksız yakalananlar yolda ilerlemekte zorluk yaşadı.

Erzurum'da, kar yağışla bazı vatandaşlar kar topu oynarken, trafikte zaman zaman aksamalar oluştu.

Başta ana caddeler olmak üzere kentin belli noktalarında, belediye ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışıyla Ağrı-İran arasında ulaşımı sağlayan ve ağır tonajlı araçların geçtiği çevre yolunda araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı.

Ağrı'da kar yağışına hazırlıksız yakalananlardan Yusuf Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aniden bastıran kar nedeniyle yürümekte güçlük çektiğini söyledi.

