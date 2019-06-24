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Erzurum ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 10:18 | Son Güncelleme

Erzurum ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak uyarısı

Erzurum ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren ise Erzurum'un kuzeydoğusu ile Ardahan'da gök gürültülü ve aralıklı sağanağın etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 10, Ağrı'da 11, Erzurum'da 12, Tunceli'de 16,5, Erzincan'da 19, Iğdır'da 21 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıkları ise Iğdır'da 38, Tunceli'de 34, Erzincan'da 32, Ağrı'da 31, Kars ve Erzurum'da 28, Ardahan'da 27 derece olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu gök gürültüsü sağanak

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