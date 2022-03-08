Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor

Yüksek kesimleri beyaza bürünen Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Erzurum'da, aralıklarla etkili olan kar yağışıyla yüksek kesimler beyaza büründü.

Soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanmalar, bina ile iş yeri çatılarında ise sarkıtlar oluştu.

Bazı cami şadırvanları soğuk hava nedeniyle dondu.

Ardahan'da da kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yüksek kesimleri beyaza bürünen kentte, aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Kentte soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.



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